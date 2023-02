Règles assouplies : le Covid, un virus comme un autre ?

À partir du premier février pour les personnes testées positives, les règles vont changer. Pas d'arrêt-maladie sans jour de carence, donc pas de prise en charge à 100%. Pas d'isolement systématique et pour les cas contacts, pas de test obligatoire. L'épidémie est en régression. Il y a avait par exemple, le 11 décembre dernier, 62 000 nouveaux cas, le 2 janvier, 19 000 et le 24 janvier, 4 300. Les hospitalisations, elles aussi, sont en baisse. Au total, 25 000 en moyenne en décembre et 16 000 fin janvier. "Ce n'est pas parce que les mesures changent que la pandémie est terminée. Il faut garder ses réflexes de gestes barrières et continuer à se vacciner contre le Covid, mais aussi contre les autres maladies respiratoires", précise le docteur Benjamin Davido. Les nouvelles mesures auront aussi un impact pour les entreprises et pour l'assurance-maladie. Un peu plus de 1000 jours après le début du premier confinement, le Covid devient peu à peu une maladie comme les autres. TF1 | Reportage M. Izard, A. Tassin