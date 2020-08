Règles sanitaires : on a du mal à s'y retrouver

Le casse-tête des dérogations en matière de rassemblement s'ajoute aux incohérences dans les mesures prises pour endiguer la propagation du virus. Dans les rues où le masque est obligatoire, qui est vraiment concerné entre les piétons, les coureurs, les cyclistes et les usagers de trottinette ? Pourquoi ces règles sont-elles aussi différentes d'une ville à une autre ? Reportage à Paris sur les quais de Seine et à Toulon dans le Var.