Réhabilitation des arènes de Nîmes : un chantier titanesque

À Nîmes, l'esprit de la Rome antique n'a jamais vraiment disparu. Il a été perpétré par les arènes de la ville. Ce monument vieux de 2 000 ans est en cours de réhabilitation. Depuis dix ans, archéologues, architectes et tailleurs de pierre s'activent pour en restaurer la splendeur. C'est le plus grand chantier de restauration en cours dans notre pays. Une opération délicate que nos journalistes ont pu admirer.