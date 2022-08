Rejets des eaux usées : la côte basque en quête de solutions

Sur une image, voici la grande plage de Biarritz cette après-midi du 28 août 2022. C'est un endroit très prisé pendant l'été. Et voici une autre image, filmée par une association de surfeurs, juste quelques heures après un orage très important. On peut y voir, des eaux sombres qui s'écoulent jusqu'à la mer, qui proviennent du réseau d'eaux usées de pluie. Après un tel rejet, la baignade est interdite. Depuis plusieurs années, le Pays Basque doit faire face à des épisodes de pluies diluviennes exceptionnelles. Les égouts saturent au point le plus critique, il est alors décidé de soulager le réseau à la mer, pour éviter que les canalisations ne débordent dans les villes. La solution pourrait venir des bassins de rétentions. Construits en nombre ces dernières années, ils permettent de stocker un trop-plein d'eau pendant les orages. Certains peuvent contenir jusqu'à 20 000 mètres cubes. Mais face à des orages toujours plus violents et soudains, ces aménagements ne suffisent pas toujours. Il en faudrait bien plus pour contenir les trombes d'eau. TF1 | Reportage C. Devaux, C. Arfel