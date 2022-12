Rejoindre sa famille : le parcours du combattant

Une chose est sûre : dans le train, il y a plus de place pour les bagages. Leur TGV a été annulé et la famille de Frédéric a donc décidé de rejoindre Toulon en voiture depuis Melun, un périple de 800 kilomètres. Hors de question de rater le réveillon, même s'il faut se mettre à cinq dans une voiture. Ce n'est pas l'idéal, mais il faudra tenir le coup pendant dix heures. Pour rejoindre sa famille à Chambéry, Tanguy, lui, a réussi à trouver une place dans un autocar. Depuis Paris, il lui faudra huit heures pour atteindre la Savoie au lieu de trois heures et demie en train. À Orly, Sébastien a sauvé le week-end de Noël de Lydie et ses enfants, en leur proposant un trajet jusqu'en Bretagne, via une application de covoiturage. Initiative originale : par solidarité, une société de transport a décidé de se substituer à la SNCF. Jeudi soir, à 18H30, un chauffeur de l'entreprise a donc proposé une place dans sa cabine à Roméo, 22 ans. Un trajet de 339 kilomètres entre Louhans et le péage d'Orange où sa famille est venue le récupérer à 23H. L'entreprise propose gratuitement une cinquantaine de voyages. Seule contrainte : venir jusqu'au siège de l'entrepôt. TF1 | Reportage L. Merlier, B. Poizeuil et C. Blampain