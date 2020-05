Relâchement du confinement : le nombre de cas dans les urgences augmente

La courbe des cas positifs dans l'Hexagone est redescendue en l'espace de trois semaines. Mais depuis lundi, on constate de nouveaux cas dans les urgences. Le chiffre a même doublé en une semaine au service des urgences de Lille. D'après les médecins, il faut y voir un message d'alerte. En effet, les Français doivent redoubler de vigilance, surtout avec le déconfinement. Celui-ci doit être raisonnable, voire responsable. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.