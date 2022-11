Relance des centrales nucléaires : nouveaux retards annoncés

Malgré ses efforts, EDF ne pourra pas produire autant d'électricité qu'elle le souhaitait cet hiver 2022, car ses centrales peinent à redémarrer. Pourquoi ce nouveau retard ? En cause selon l'entreprise, la grève, qui a touché plusieurs sites, dont celui de Gravelines, dans le nord, durant près d'un mois. Ensuite, des problèmes de sécurité ont été relevés. Quatre réacteurs qui devaient être redémarrés dans les prochains jours, resteront à l'arrêt plus longtemps. Le résultat étant que sur les 56 réacteurs français, seuls 30 sont aujourd'hui en fonctionnement. Ils devraient être 40 à la fin du mois au lieu des 44 attendus. Quel impact ces événements auront-ils sur la production ? EDF vient d'abaisser sa prévision pour cette année 2022. De 300 TWh prévues, elle ne pourra en produire que 280 TWh au maximum, soit 15 TWh de moins. C'est l'équivalent de la consommation d'un million de foyers pour un an. Cela représente une ville comme Paris. Pour éviter tout risque de coupure, les autorités en appellent à la sobriété énergétique des Français, des particuliers comme des entreprises. TF1 | Reportage F. Moncelle, A. Pocry, J. Ammeux