Relance : le haut-commissariat au Plan peut-il être efficace ?

La création du haut-commissariat au Plan est un signe de plus du réarmement de l'État en matière économique. Contrôle renforcé des investissements étrangers, relocalisation des industries stratégiques... La puissance publique est en train de reconstituer sa trousse à outils, avec comme objectif de rétablir la souveraineté. Mais une telle institution peut-elle être efficace au vu de la situation actuelle ? Éléments de réponse dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/08/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.