Le reliquaire du cœur d'Anne de Bretagne retrouvé près de Saint-Nazaire

Le reliquaire du cœur d'Anne de Bretagne a été retrouvé le samedi 21 avril dans une cache près de Saint-Nazaire, une semaine après avoir été volé. Avec des moyens de recherches exceptionnels, les enquêteurs avaient travaillé jour et nuit pour éviter que ce joyau inestimable ne disparaisse à jamais. Le vol ne portait pas la signature du crime organisé ou du grand banditisme. Il semblait être l'œuvre de malfrats locaux. Deux jeunes suspects ont été arrêtés et écroués. Deux autres sont toujours recherchés.