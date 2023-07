Remaniement : Emmanuel Macron fixe un cap et une méthode

C'est une chose rare à l'Élysée, ce vendredi matin. Les caméras sont invitées à filmer l'introduction du Président lors du Conseil des ministres. Autour de la table, il y a plusieurs novices, qui n'étaient jamais ministres, dont six députés. Emmanuel Macron, en version manager d'équipe, fixe le cap et les méthodes pour y parvenir. Les écarts de certaines ministres sortants comme Marlène Schiappa et sa couverture du magazine Playboy ont par exemple été visés. Le président veut un gouvernement sans couac et sans excès. "La violence langagière, parfois, des comportements inappropriés prennent trop de place dans la vie publique". Le chef de l'État a fait une allusion à peine voilée aux sorties de certains élus de La France insoumise lors des débats sur la réforme des retraites. Emmanuel Macron veut aussi des ministres à la tâche clairement identifiée et capables d'imposer leur choix à leurs administrations. "Être ministre, ce n'est pas parler dans le poste", a-t-il aussi précisé. Sans surprise, la leçon martelée du président ne convainc pas l'opposition qui ne fait aucun cadeau à ces nouveaux ministres. La prochaine bataille s'annonce serrée avec le vote du budget, dès l'automne. TF1 | Reportage M. Chantrait, L. Zajdela, F. Jolfre