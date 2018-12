"Rémi sans famille" : le film de Noël à ne pas rater

C'est une histoire qui bouleverse les enfants depuis maintenant 140 ans. "Rémi sans famille" revient au cinéma à l'occasion des fêtes de Noël. Cette nouvelle adaptation réalisée par Antoine Blossier sortira mercredi 12 décembre 2018 sur les écrans. Les acteurs Daniel Auteuil et Maleaume Paquin sont venus sur notre plateau pour faire la promotion du film. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.