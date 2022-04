Remise de 18 centimes sur le carburant : l'Etat peut-il faire plus ?

Partout, dans le pays, c'est une certitude. Le prix à la pompe a baissé, mais ce n'est pas assez pour beaucoup d'automobilistes. Pourquoi ce sentiment ? Depuis le début de l'année, le prix du gasoil augmente de manière quasi-constante. Mais aujourd'hui, avec la ristourne, la courbe s'infléchit enfin à 1,93 euro en moyenne, soit exactement le prix à la pompe. Le 6 mars dernier, il y a moins d'un mois, un bonus oui, mais limité et dont les effets pourraient très vite s’atténuer. Selon Minh-tu Pham, cofondatrice de l'application "Gasoil Now", la baisse de 18 centimes ne correspond pas à une baisse du prix d'achat initial du pétrole, c'est une baisse de taxe uniquement. L'aide est-elle alors suffisante ? Selon le gouvernement, elle va lui coûter trois milliards d'euros. C'est donc plus que les deux milliards de TVA qui seront encaissés jusqu'au début de l'été avec la hausse du prix des carburants. Mais si le prix à la pompe continue d'augmenter, pourra-t-il faire un effort supplémentaire ? Combien les automobilistes paieront le plein dans une semaine ou dans un mois ? Il est impossible de le savoir. T F1 | Reportage C. Diwo, N. Bednnarick