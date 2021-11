Remontées masquées : nouvelles règles sanitaires sur les pistes

Porter le masque, tout le monde n’a pas encore l’habitude dans cette station de ski. Dès lundi, masque obligatoire dans les files d’attente des remontées mécaniques, type télécabine, mais pas sur les télésièges où l’on pourra l’enlever une fois installé. Pour un début de saison, les skieurs sont déjà nombreux sur les pistes de Tignes. Et cette mesure est loin de les convaincre. Les professionnels de la montagne, eux, sont rassurés et restent prêts à s’adapter si la situation sanitaire se détériore. En déplacement en Haute-Savoie, ce samedi matin, Jean Castex a annoncé que le pass sanitaire sera appliqué si le taux d’incidence national dépasse 200 cas pour 100 000 habitants. Du côté des commerçants de station, le plus important est d’assurer. Ils peuvent commencer la saison quasi-normalement. Pour vérifier le respect du port du masque, des contrôles aléatoires seront réalisés dans les stations. En France, chaque année, elles accueillent près de dix millions de skieurs.