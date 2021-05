Remontées pour les VTT : les télésièges reprennent du service dans les Vosges

Retrouver la piste, l'adrénaline d'une descente à toute vitesse en plein cœur du massif des Vosges, les pilotes de VTT ont savouré cette réouverture. "Là aujourd'hui, pouvoir rouler en station, c'est full sensation, c'est juste top", affirme l'un d'eux. Depuis sa mise en marche, 10 heures, ce matin, le télésiège de la station du Lac Blanc ne désemplit pas. Parmi les raiders, Rémi Thirion, originaire des Vosges, et l'un des dix meilleurs pilotes de descente au monde. Il peut enfin s'y entraîner avant la coupe de monde en juin prochain. "Le terrain de jeu est parfait pour ma discipline. Je retrouve tout type d'obstacle pour me préparer. Ça fait du bien de revoir du monde et de retrouver tous les passionnés de vélos ici", se réjouit le pilote professionnel de VTT de descente. Les remontées mécaniques ont été fermées près de sept mois. Aujourd'hui, l'enjeu est de taille pour la station du Lac Blanc. "Pour le Lac Blanc, l'été représente un tiers de notre activité. Donc cette année, ça va représenter beaucoup plus. C'est vraiment indispensable qu'on puisse de nouveau fonctionner", explique Patrice Perrin, directeur de la société Lac Blanc Tonique dans les Vosges. Cinq cents forfaits ont été vendus aujourd'hui. Le Bike Park du Lac Blanc espère ne pas devoir fermer ses portes avant al fin de la saison en octobre prochain.