Renaissance : la gare Belle Epoque devient un palace

L’histoire commence dans les herbes folles et la végétation en friche sur une voie ferrée désaffectée qui traverse la vallée d’Aspe, côté français et va se perdre dans une série de tunnels abandonnés depuis plus de 50 ans. Après avoir franchi la frontière sous terre, de l’autre côté des Pyrénées en Espagne, l'histoire prend une autre dimension. À 1 200 mètres d'altitude, une gare monumentale a poussé. Un immense paquebot qui semble s'être échoué au creux de la montagne. Avec ses 241 mètres de long, et ses 365 fenêtres, la gare de Canfranc a eu son heure de gloire et ses périodes d’oubli. Elle est en train de redevenir une attraction avec son architecture typique du début du XXe siècle. En 2013, la région de l’Aragon a entrepris de sauvegarder et de restaurer ce patrimoine. Actuellement, le chantier se prolonge pour aménager le site : un hôtel 5 étoiles. L’établissement entend renouer avec le style art déco. Voici à quoi devrait ressembler la réception qui occupera le hall de la gare, là où les douaniers et les cheminots français et espagnols travaillaient côte à côte. Le projet vise aussi à créer, ici, un musée racontant l'histoire méconnue de ce lieu. TF1 | Reportage M. Izard, S. Iorgulescu