Renault : comment expliquer la chute d'une telle icône industrielle ?

En 2019, Renault se retrouvait dans le rouge pour la première fois depuis dix ans et annonçait une perte de 141 millions d'euros. Aujourd'hui, l'État est sur le point d'accorder un prêt de 5 milliards d'euros à l'entreprise qui traverse sa plus grave crise depuis les années 80. "Le groupe Renault joue sa survie et pourrait disparaître", a même prévenu ce matin Bruno Le Maire. Alors, comment ce fleuron de l'industrie française en est-il arrivé là ?