Renault : les salariés se mobilisent à Maubeuge

Ce samedi matin, les organisations syndicales ont voulu marquer le coup en défilant aux côtés des élus. Ils souhaitent interpeller le président de la République et lui rappeler ses promesses lors de sa visite sur le site de Renault de Maubeuge en 2018. Dès mardi, les salariés vont continuer la mobilisation. S'ils n'obtiennent pas gain de cause, ils frapperont au portefeuille de Renault et sont même prêts à mener ce combat dans la durée.