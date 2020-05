Renault : syndicalistes, habitants et élus de Maubeuge en grève

Après les annonces du groupe Renault vendredi, les salariés de l'usine de Maubeuge dénoncent un transfert d'activités vers un autre site. A noter que la direction n'a apporté aucune précision concernant une fermeture mais plutôt un projet d'optimisation avec une usine située à 70 km. Ce samedi, syndicalistes, habitants et plusieurs élus ont donc défilé côte à côte. Ils veulent souligner combien leurs emplois sont essentiels à la survie d'un territoire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.