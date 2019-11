Rencontre avec Alexandra Dovgan, la jeune pianiste russe de 12 ans

Alexandra Dovgan a été biberonnée aux œuvres de Bach. Dotée d'une maturité artistique impressionnante, elle est ce que l'on appelle une enfant prodige. La jeune pianiste russe n'a que douze ans, mais elle a récemment ému aux larmes le public parisien sur la scène du théâtre des Champs-Élysées, là où les plus grands artistes se produisent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.