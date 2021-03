Rencontre avec Amandine Renaud, qui se bat pour la protection des chimpanzés en Afrique

En République démocratique du Congo, une Française s'aventure dans la forêt de Kiobo. Amandine Renaud s'est acheté un bout de cette jungle. Un territoire de 100 hectares qui appartient désormais à des primates. Les chimpanzés pour lesquels elle a créé ce sanctuaire il y a déjà quatre ans. Dans ses bras, sa dernière protégée "Lipipi", un bébé de cinq mois rescapé d'une famille massacrée par des braconniers. Ce jour-là, première session de réimmersion en forêt. "L'objectif, c'est de la reconnecter à la forêt, tout agir pour leur protection, parce qu'ils sont menacés de disparition. Le chimpanzé, c'est notre plus proche cousin. Si on le perd, on perd aussi un peu de notre passé". Dans cette jungle, la primatologue de 39 ans vit en quasi recluse, obsédée par la santé des autres primates situés sur un site voisin. Sur son écran, les dernières images de quinze chimpanzés placés en quarantaine depuis des semaines. A l'écart des hommes et en semi-liberté, ils apprennent à se nourrir seuls et à vivre ensemble avant d'être à terme relâché dans la nature. Un processus qui peut durer jusqu'à dix ans. "C'est très très lent, parce qu'ils sont sensibles, parce qu'il faut réussir à créer des groupes. Le but est de les remettre à l'état sauvage, donc de les désimprégner de l'Homme pour qu'ils retrouvent totalement leur liberté". Un retour à la vie sauvage encore inenvisageable pour "Lipipi". Ce dernier va passer encore plusieurs mois dans le labyrinthe de cette forêt où Amandine a installé quatre camps de fortune. Le site est financé par des dons et des mécènes. Chaque soir, les primates y sont maternés par des mères congolaises de substitution comme Charlotte. Des femmes recrutées dans le village qui entoure le sanctuaire. "C'est le même travail qu'avec un bébé humain. Mais le chimpanzé a besoin plus d'attention", explique la nourrice. Au-dessus des vallées, des feux de forêt sont allumés par les paysans locaux. Pour Amandine, cette déforestation est une menace pour le retour à la vie sauvage des primates. Elle envisage ainsi d'acheter une dizaine d'autres hectares et de planter des milliers d'arbres. De quoi espérer préserver l'habitat naturel de ces chimpanzés. Dans le monde, il n'en resterait plus que 200 à 500 000. Soit dix fois moins qu'au début du siècle.