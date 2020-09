Rencontre avec deux pêcheurs de l'extrême dans les montagnes de l'Isère

Ce dimanche, nous avons suivi des pêcheurs qui n'ont pas besoin de bateaux. Deux amis d'enfance qui pratiquent la pêche extrême depuis dix ans. Un sport, une discipline dangereuse alliant escalade, alpinisme et canyoning. Les parois abruptes des montagnes de l'Isère sont leur terrain de jeu. Et tout au bout de leur aventure, il y a l’adrénaline, le frisson et des poissons à débusquer. Ils les relâchent systématiquement dans les méandres du torrent, entre effort et contemplation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.