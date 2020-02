Rencontre avec le chef marseillais Alexandre Mazzia

Avant de passer derrière les fourneaux, il était basketteur en équipe de France Espoirs. La précision du geste, le goût de l'effort... Le chef marseillais travaillait essentiellement avec les produits du moment, et aime s'inspirer de la pêche du jour. Il les sublime grâce à des épices qui marquent aussi l'identité de ses plats. Il propose à travers sa cuisine un voyage audacieux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/02/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.