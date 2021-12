Rencontre avec Mohammed ben Salmane : Emmanuel Macron brise le tabou

Emmanuel Macron est le plus important dirigeant occidental à renouer le contact avec Mohammed ben Salmane, le prince héritier saoudien si peu fréquentable depuis le crime odieux du journaliste Jamal Khashoggi. C'était en 2018. Le dissident saoudien avait été tué puis découpé à la scie au sein-même de ce consulat d'Arabie saoudite à Istamboul par un commando d'agents. Mohammed ben Salmane est depuis lourdement soupçonné d'avoir commandité ce meurtre. Les services de renseignements américains considèrent qu'il l'a validé. Depuis, les Etats-Unis ont sanctionné des proches de MBS mais pas de sanctions directes contre le prince. Joe Biden ne parle toujours pas directement à l'homme fort d'Arabie saoudite. Le président français brise donc le tabou aujourd'hui et il se justifie malgré la colère des organisations de défense des droits de l'Homme. Pour lui, ce voyage a pour but la stabilité régionale. Il s'inscrit dans une logique diplomatique avec également une recherche de soutien dans le règlement des crises iraniennes et libyennes. Mais une logique économique aussi puisqu'Emmanuel Macron espère bien faire signer des contrats avec des entreprises françaises. TF1 | Reportage L. Boudoul, C. Cazilhac, A. Mainguet-Suarès