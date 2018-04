Rencontre avec Célia Martinez, une ingénieure lancée à pleine vitesse

C'est l'une des skieuses les plus rapides du monde. Célia Martinez a atteint 233 km/h lors de la Coupe du monde de ski de vitesse en 2017 et a terminé deuxième. Mais ce n'est pas son seul domaine d'excellence. L'athlète occupe aussi un poste d'ingénieur numéricien chez Michelin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.