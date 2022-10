Rencontre inattendue avec les baleines

La rencontre a eu lieu à seulement un kilomètre et demi des côtes varoises. Deux baleines, accompagnées de leur petit, se laissent approcher. C'est un moment inoubliable pour ces deux amis et leurs enfants. Partis ce soir-là à la pêche, ils ne s'attendaient pas à croiser ces énormes mammifères marins. "Oui, chanceux et privilégiés. Il y en a qui partent à des milliers de kilomètres et ce n'est même pas sûr qu'ils les voient", se réjouit l'un des pères de famille. C'est Marius qui les a aperçus en premier depuis le bateau. Avec son copain Kylian, ils sont toujours émerveillés en revoyant les images. "On était en train de pêcher, et au loin, on voyait des trucs sauter et on ne savait pas ce que c'était. On s'est rapproché et on a vu que c'étaient des baleines", raconte-t-il. Ces baleines sont des rorquals communs, une espèce que l'on trouve en Méditerranée. Les observer si proche des côtes est rare, mais pas exceptionnel. On dénombre 1 500 rorquals communs en mer Méditerranée. Des mammifères marins qui peuvent mesurer jusqu'à 18 mètres de long. TF1 | Reportage V. Capus, B. Taïb