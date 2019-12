"Rendez-vous chez les Malawas", une comédie "grandeur nature" !

"Rendez-vous chez les Malawas" est la comédie qu'il vous faut pour cette année 2019. Inspiré d'une émission de télévision, le film raconte le voyage de quatre célébrités au fin fond de l'Afrique sous invitation justement d'une émission. Le tournage s'est déroulé dans le continent durant deux mois avec des paysages désertiques et des températures frôlant les 45°C. Par ailleurs, tous les animaux du film sont des animaux sauvages. À ne pas rater dans les salles le 25 décembre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.