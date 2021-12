Rendez-vous pour la 3e dose : la course contre la montre des plus de 65 ans

Ils n'ont plus que douze jours avant que leur pass sanitaire soit désactivé. Alors, ce vendredi après-midi, les plus de 65 ans éligibles à une dose de rappel se pressent dans ce centre qui vaccine sans rendez-vous. En effet, pour les plus de 65 ans et les vaccinés avec Janssen, il y a urgence. À partir du 15 décembre, sans 3ème dose, leur pass sanitaire se désactivera automatiquement. Pour le Dr Benjamin Davido, cette tranche d'âge aurait dû avoir des rendez-vous en priorité. "Il aurait fallu un calendrier un peu plus resserré et notamment faire en sorte que les gens prioritaires, les gens vulnérables puissent être vaccinés avant la fin de l'année. Statistiquement, ils ont plus de risque de se réinfecter et de faire une forme qui conduira en hospitalisation", a précisé cet infectiologue. Environ 500 000 Français de plus de 65 ans seraient concernés. Pour eux, un numéro coupe-file a été mis en place ce vendredi (0 800 730 956). Au bout du fil, une plateforme vous débloque un rendez-vous en urgence. 5% des créneaux dans le centre sont dédiés à ça. Pour ne pas devoir en arriver là, voici un rappel du calendrier : laissez passer cinq mois après la dernière injection, à partir de là, vous avez une fenêtre de deux mois pour prendre votre rendez-vous. Et si vous êtes un peu perdu, ne vous inquiétez pas, ce sera votre application qui se chargera de vous rappeler à l'ordre. TF1 | Reportage J. Devambez, C. Ebrel