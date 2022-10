Rendre une rivière à la nature

Un coup de pouce à la nature pour mieux résister aux épisodes climatiques. Sur la rivière de l’Ouvèze, pour deux kilomètres de travaux, le budget atteint déjà 1,3 million d’euros. Pour favoriser la biodiversité, de nombreux aménagements sont en cours. La destruction d’un barrage, par exemple, permettra aux poissons de mieux supporter les périodes de canicule. Autre opération : recouvrir des dalles avec des galets pour retenir l’eau. Une solution face à la sécheresse. Sur ce tronçon de la rivière, à Privas, dix ans après des travaux similaires, la végétation a retrouvé sa place. Dans les années 50, des galets ont été retirés par l’homme dans le but d’accélérer le débit de l’eau. Il y a dix ans, ils ont finalement été rendus à la rivière. Un support de vie favorable au repeuplement du cours d’eau. Pour l'élu Gilbert Moulin, l’enjeu est aussi de limiter les risques d’inondation pour les communes alentours. Il est surtout question de ramener la rivière à son état naturel avec une eau plus pure en plus grande quantité. Il faut ensuite compter cinq ans au moins pour que l’écosystème retrouve son équilibre. TF1 | Reportage S. Agi, É. Nappi