Renfort de CRS à Marseille : la solution contre les fusillades ?

C'est une opération coup de poing dans une cité de Marseille, ce samedi 19 août après-midi. Un pistolet et un panneau affichant les tarifs de la drogue sont saisis devant les caméras de télévision. La mission de l'unité d’élite, la CRS 8, devrait durer une semaine. Elle doit contrôler jusqu'à 300 points de revente de drogue. Sébastien Lautard, directeur départemental adjoint de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône, nous fait savoir que la CRS 8 est pilotée par les effectifs locaux qui connaissent bien les cités. Pourtant, beaucoup d’habitants dans la cité ont des doutes, sur l'efficacité de cette méthode. Depuis huit mois, rien ne semble arrêter les règlements de comptes sanglants entre deux bandes rivales de Marseille. Elles se nomment “Yoda” et “DZ Mafia”, leurs hommes de main, très jeunes, 18 ans à peine seraient responsables d’une trentaine de morts cette année 2023. Pour les associations de victimes, la CRS 8, déjà déployée en février et en avril dernier, ne fait pas bouger les lignes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage B. Christal, C. Gerbelot , A. Chomy