Rennes en proie à de nouvelles violences

Pendant plus de 30 secondes, ces CRS, en image, vont s'essuyer des tirs incessants de mortiers d'artifice. Leur réponse, de l’eau tirée par un canon. Mais certains manifestants l'ont anticipé. Protégé derrière des parapluies, ce groupe ne perd pas le moindre mètre. Rennes a connu un nouveau samedi après-midi de violence, de nombreux commerces ont été vandalisés, tout comme le hall d'un l'hôtel. À 30 mètres, plus loin, les assureurs, en image, ne peuvent que constater les dégâts dans leur cabinet, partagés entre colère et incompréhension. À l'image, l'homme difficilement maîtrisé par les forces de l’ordre, onze personnes ont été interpellées ce samedi après-midi à Rennes. Une ville devenue l'épicentre de la colère ces dernières semaines. Vendredi, les casseurs n’ont pas hésité à incendier le commissariat, avant de s'en prendre à la porte du couvent. TF1 | Reportage J. Cressens, K. Gaignoux