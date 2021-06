Rénovation urbaine dans la Loire : la difficile opération d’un quartier de Rive-de-Gier

Le quartier du Grand Pont à Rive-de-Gier a été totalement transformé au cours des vingt dernières années. Quatre HLM ont disparu pour laisser place à des bâtiments flambant neuf à taille humaine. Pour les habitants, c'est devenu beaucoup plus beau, meilleur et ça fait moins peur. L'État et les collectivités n'ont pas lésiné sur les moyens, avec 48 millions d'euros investis. Certains habitants sont partis, mais d'autres au contraire, attirés par des loyers attractifs sont arrivés. Avec 700 euros pour un 100 mètres carrés par exemple, cela a entraîné un début de mixité sociale. L'autre changement au quotidien est un petit centre commercial installé au cœur du quartier et inauguré en février dernier. Une petite révolution, car pendant des années, le commerce de proximité s'était limité à une boulangerie et une boucherie. La ville aimerait à présent faire venir un opticien et un boucher. Mais pour l'instant, elle n'y parvient pas. La faute à une image de quartier difficile, dont elle a du mal à se défaire. La suite dans reportage ci-dessus.