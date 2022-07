Rénover pour mieux vivre chez soi

Le geste n'est pas encore très sûr, mais sous la direction d'Assetou Coulibaly, tout paraît facile. Dans un immeuble HLM de Torcy (Seine-et-Marne), elle propose ses services de décoratrice à tous les locataires qui en font la demande. Elle est rémunérée par le bailleur social, intéressé par une démarche qui rend les habitants plus soucieux de leur environnement. "L'objectif c'est de rendre les gens autonomes sur les autres pièces de sa maison. Le but c'est de sortir les personnes de la dépression, de l'isolement, et de les faire gagner en courage", nous explique Assetou. La décoration est un prétexte pour redonner confiance en soi. Pour en arriver là, il faut d'abord gagner la confiance des locataires. Avec l'aval du bailleur, l'association s'est installée au pied d'une résidence HLM de Montfermeil. La conversation s'engage entre Assetou et un locataire, et la confiance s'est instaurée. Si parfois un simple réaménagement de l'espace suffit, il faut souvent lancer de petits travaux. Mieux chez soi sans débauche de moyen, Assetou espère convaincre d'autres collectivités et d'autres bailleurs sociaux de faire appel à son association. TF1 | Reportage M. Croccel, A. Ponsar