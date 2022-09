Rentrée aux États-Unis : jamais sans mon cartable blindé !

Weston, 5 ans, va faire sa rentrée à l'école primaire. Avant, sa mère tient à lui donner quelques consignes en cas de fusillade. Pour lui protéger, elle lui a acheté un sac à dos Spiderman blindé. Elle est très loin d'être la seule. Lors de la dernière année scolaire, 193 incidents impliquant des armes ont été recensés aux États-Unis dans les établissements scolaires, et notamment 22 tueries de masse. C'est pour ça qu'il y a un tel engouement autour des cartables par balle. Sur le site d'un fabricant, Guard Doc Security, la vidéo de représentation n'y va pas par quatre-chemins. Les produits sont sûrs et testés par un laboratoire indépendant, nous indique-t-on. Le prix se situe entre 100 et 300 euros pour enfants ou adulte aussi. Le patron Yasir Sheikh confirme une explosion des ventes en cette rentrée sans plus de détails surtout depuis le mois de mai. A Uvalde, un homme fait irruption dans une école élémentaire. Il tue dix-neuf enfants et deux enseignantes. Un énième drame qui traumatise l'Amérique. Une tuerie perpétrée par un fusil d'assaut, comme la plupart des fusillades ces dernières années. Or, ces cartables par balle sont impuissants face à de telles armes. Cette mode ne plaît pas également à tous les parents. Une association de mère de famille démocrate critique l'inaction de la classe politique. À travers un clip, elle regrette que ce soient les enfants qui doivent s'adapter et non la législation sur les armes qui soit amendée. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien, J. Asher