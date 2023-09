Rentrée : comment les marques influencent vos enfants

Si votre cartable n'est pas encore prêt, le leur si et ils brûlent d'envie de le faire savoir. Sur les plateformes, les influenceurs sont plus nombreux, chaque année, à présenter leurs toutes nouvelles fournitures scolaires. Certaines vidéos dépassent le million de vues. Les marques du secteur s’en réjouissent et leur proposent gratuitement des crayons, des cahiers ou des gammes, en échange de promotion. Les plus connus sont payés pour le faire et même apparaître sur certains produits. Baptiste, influenceur, a un agenda à son effigie. Il sera dans les rayons cette année 2023, après avoir été approché par un célèbre éditeur. Il cumule plus de six millions d'abonnés sur TikTok. Son créneau est des saynètes humoristiques sur la vie quotidienne à l'école. Une cible idéale pour la marque, sa communauté est quasiment exclusivement composée de jeunes de treize à 20 ans. Il est déjà à 12 000 ventes à près de quinze euros l'unité, tout de même, soit quatre à cinq fois plus chères qu'un agenda d'entrée de gamme. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Beringer, P. Géli, H.P. Amar