Rentrée : les enfants à la page

“Le livre, il donne envie. Déjà que l'écrivain se dise : ‘ça, ça va intéresser telle personne’”, résume ce critique littéraire en herbe. Et ce qui intéresse en ce moment, ce sont d'abord les livres qui parlent de magie, de sorcellerie. Sans oublier les mangas. Face à la demande, cette libraire a dû s'approvisionner en urgence. Et s'il y a bien un thème qui va faire cette année : le bonheur. C'est le mot d'ordre de cette rentrée, la bienveillance aussi. “On doit se demander si lui, il va bien aujourd'hui” et accepter les différences, comme dans ce livre “Kate moche” dont nous avons rencontré l'auteur. “Il se moque d'elle et dit qu'elle n'est pas très maline voire peu maladroite et la veulent pas comme copine”, raconte Antoine Dole. Dans cet album illustré par Magali Le huche, la jeune Kate n’a que faire du regard des autres. “Moi, j'aime beaucoup écrire sur les personnages un peu différents, un peu en dehors de la norme. C'est ce qui m'intéresse et c'est aussi l'enfant que j'ai été. Donc je pense beaucoup à l'enfant que j'ai été, au discours que j'aurais aimé entendre et à la force que j'aurais aimé recevoir. Je trouve que les héros sont vraiment là pour ça”, explique l’auteur. Des héros qui captivent les jeunes lecteurs. Pour Isabelle Péhourticq, directrice éditoriale d’Acte Sud junior, c'est l'objectif numéro un face à la concurrence des tablettes. Quand la couverture accroche suffisamment et qu'on a le plaisir d'entrer dans le livre et de ne plus avoir envie d'en sortir, ça veut dire que c’est un bon livre. Ça veut dire qu’on a réussi notre coup, ça donne envie aux enfants d’en lire d’autres”. L’édition jeunesse se porte bien, avec 70 millions de livres vendus en 2020.