Rentrée : les supermachés en surchauffe

Pour Albane et ses trois enfants, les courses de la rentrée, ce n'est pas tout à fait comme l'année dernière. Le prix, voilà ce qu'elle regarde en premier. Celui des fournitures scolaires a grimpé de plus de 11 % en un an. Pour garder ses clients, toujours plus nombreux à compter, le supermarché "Super U", de Franqueville a dû s'adapter. En tête de gondole, pas de princesse ni de dinosaure, mais des produits sans marque ni logo. Ce sont les premiers prix, beaucoup moins chers. En coulisses, la tendance se confirme, le papier le plus cher, ne trouve plus de preneur. Les cartables eux sont déjà là et pour que vous l'achetiez au magasin, ce dernier a une autre idée. Une promotion ciblée sur un produit plus lucratif pour l'enseigne. Comme pour l'agenda, vous êtes plus nombreux à privilégier les produits de marque, l'achat plaisir. Il faut donc économiser ailleurs. Premier réflexe, éviter le gaspillage. Il n'est pas donc pas toujours nécessaire d'acheter toute la boîte, cette enseigne l'a aussi compris. Peut-être la parade des grandes surfaces face aux marchés d'occasion. Aujourd'hui, 42 % des Français pensent à la seconde main pour les achats de la rentrée. TF1 | Reportage M. Beringer, L. Gorgibus