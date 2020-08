Rentrée littéraire 2020 : notre sélection

Afin de ne pas rater la pépite des pépites, les libraires ont commencé depuis trois mois à faire leur sélection de livres pour la rentrée littéraire 2020. Ils cherchent notamment les auteurs qui ont pris le plus de risques, en parlant de notre époque tout en créant la surprise. Sur les 500 publiés pour la rentrée, dont les récits d'Yvonne Salamon et d'Adrien Borne, certains livres sont déjà des coups de cœur à l'instar du roman "Yoga" d'Emmanuel Carrère et de la bande dessinée "Radium Girls".