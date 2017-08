Rentrée littéraire : les libraires sur le pied de guerre avec 581 nouveaux romans  

C’est l’un des événements les plus scrutés de l’automne. La rentrée littéraire cru 2017 compte 581 nouveaux romans. Un travail titanesque pour les libraires qui font leur stock en se basant sur les critiques et le bouche à oreille. Cette année, la tendance est à l’intérêt porté à l’Histoire, avec de nombreuses œuvres mélangeant fiction et faits historiques, notamment un ouvrage sur Joseph Mengele, le médecin tortionnaire nazi et sur la religieuse Joséphine Bakhita née au Soudan en 1869 et canonisée par Jean-Paul II en 2000.