Rentrée politique de Nicolas Dupont-Aignan

Le leader de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, a fait sa rentrée politique le 31 août 2019, dans son fief de Yerres, dans l'Essonne. Il en a profité pour expliquer les raisons de la division de la droite. Dans celles-ci, Nicolas Dupont-Aignan a entre autres évoqué la question de l'Union européenne, des accords de libre échange et du CETA. A ce sujet, le président de Debout la France a préconisé de partir sur de nouvelles idées et non de s'occuper des appareils politiques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.