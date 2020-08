Rentrée scolaire : comment bien choisir les fournitures ?

Tout comme pour l'alimentation, connaître la composition des fournitures scolaires est essentiel. D'autant plus qu'une étude réalisée en 2016 a montré une forte présence d'allergènes, notamment dans les cartouches d'encre. Depuis, les marques essaient d'améliorer les compositions de leurs produits. Pour être sûr qu'ils ne contiennent pas de substances chimiques, il faut privilégier les fournitures scolaires labellisées NF environnement ou Écolabel. Qu'en est-il de leurs prix ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/08/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 août 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.