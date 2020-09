Rentrée scolaire en Italie : beaucoup d'appréhension chez les parents d'élèves et les écoles

Cela fait six mois qu'il n'y a pas eu d'école en Italie à cause du coronavirus. Ce pays fortement endeuillé par l'épidémie craint alors la rentrée prévue le 14 septembre prochain. Si certains établissements ont pris les mesures nécessaires pour faire respecter la distanciation sociale, d'autres, plus vétustes, n'ont pas cette chance. Les parents s'inquiètent d'ailleurs du manque d'espace dans certaines écoles et des conditions de sécurité.