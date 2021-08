Rentrée scolaire : les stages de remise à niveau pris d’assaut

Nous sommes encore au mois d'août, mais dans ce lycée de Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne, c'est déjà l'effervescence. Des cours de soutien sont organisés avec des enseignants volontaires. Jeudi prochain, Théo et Raphaël reprendront donc le chemin du lycée un peu plus sereins. "Les profs ont beaucoup plus de temps pour nous expliquer ce qu'on ne comprend pas". "Là, vraiment, j'ai compris plusieurs choses que je n'avais pas du tout comprises l'année dernière ". Pour ces élèves en filière professionnelle, l'année écoulée a été particulièrement perturbée. "Il y a une grande partie de pratique qu'on n'a pas pu faire à cause de l'éloignement et des fermetures des établissements. Donc, cette partie-là, elle est à faire", explique William Gudin, professeur de maintenance industrielle au lycée professionnel Jules Michelet. Cours le matin et activités en plein air l'après-midi, cet été, environ 120 000 établissements scolaires participent à ce dispositif de l'Éducation nationale. Il est gratuit pour les élèves. Le père d'Olivier, lui, a choisi l'option des cours particuliers pour son fils. En fin d'année, les notes de l'adolescent ont chuté. Le planning de ce professeur indépendant est plein jusqu'en juin 2022. Après cette année bousculée par le Covid, la demande en cours particulier bondit. De nombreuses mairies proposent aussi des stages de révision avant la rentrée pour que les élèves reprennent le rythme doucement.