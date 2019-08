Rentrée scolaire moins chère en primaire : le vrai du faux

Selon l'enquête de la Confédération Syndicale des Familles, dévoilée ce vendredi matin, le coût de la rentrée scolaire est stable, par rapport à 2018. Mais il y a toujours des hausses et des baisses de prix, en fonction de l'âge des enfants. Est-ce vrai qu'elle coûtera moins chère en primaire ? Tout le monde va-t-il bénéficier de cette baisse ? Éléments de réponses avec notre journaliste Julien Roux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.