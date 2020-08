Rentrée scolaire : que se passe-t-il en cas de contamination ?

Toute l'organisation dans les écoles risque de voler en éclats si jamais des cas de coronavirus se déclarent au bout de quelques semaines. C'est la grande crainte de cette rentrée scolaire. Trois étapes ont alors été mises en place en cas de contamination. C'est au chef d'établissement de donner l'alerte en prévenant aussitôt la préfecture et l'Agence régionale de santé. Les autorités sanitaires doivent ensuite organiser très rapidement des dépistages massifs. En fonction des résultats, des fermetures de classe ou d'établissements pourront être décidées.