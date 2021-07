Réouverture de la Tour Eiffel : les touristes au rendez-vous ?

Après une longue absence due à la crise sanitaire, la Tour Eiffel a retrouvé tout son pouvoir de séduction auprès de ses visiteurs. Ils sont 9 000 à avoir répondu présents en cette journée de retrouvailles un peu particulière. Mais comme le virus circule toujours, la capacité d'accueil est réduite de moitié. Et les gestes barrières doivent être respectés. Mais les visiteurs ressentent toujours cette excitation de prendre de la hauteur. Voir Paris rétrécir et en quelques secondes surplomber la capitale. Les visiteurs attendaient cette expérience unique avec impatience. La visite de ce monument historique constitue un incontournable pour les touristes étrangers. "On est venu trois fois cette semaine. D'abord, un soir pour la voir briller, puis pour les feux d'artifice. Et là enfin, on y est, au sommet", s'enthousiasment certains d'entre eux. Sur place, les ambiances festives ne manquent pas pour apprécier une vue à 360° et s'amuser à reconnaître les monuments parisiens. Pour cela, certains visiteurs ont pris leur courage à deux mains. En ascenseur ou avec l'escalier, on n'a qu'un seul sentiment quand on arrive au sommet : celui d'être privilégié. À partir de mercredi prochain, les personnes de plus de 18 ans devront présenter un pass sanitaire justifiant de leur vaccination ou d'un test négatif récent pour pouvoir profiter de la plus belle vue sur la capitale.