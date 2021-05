Réouverture des cinémas : plus de 400 films vous attendent

C'est reparti ! Après six mois d'arrêt, des dizaines de films stoppés dans leur élan reprennent enfin du service. Mais, ils ne seront plus seuls sur les écrans. Les anciens devront composer avec les nouveaux venus. Dans cette salle de cinéma à La Rochelle (Charente-Maritime), il y a l'embarras du choix avec une quarantaine de films sur les rangs. Beaucoup d'entre eux auront donc une durée de vie assez brève et les choses devraient se corser au mois d'août. En effet, de très grosses productions sont annoncées et elles pourraient bien se marcher sur les pieds. Les multiplex pourront absorber ces films mais les petits cinémas de centre-ville auront un problème de places. Pour cette directrice, impossible de caser une dizaine de grosses productions dans seulement dix salles. "On va faire de la multiprogrammation. Et on sélectionne les meilleures séances pour chaque film", confie Pamela Nicoli. Ce qui permet de renter un maximum de films au final. Plus de 400 productions veulent ainsi sortir au plus vite et rentabiliser leur investissement.