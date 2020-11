Réouverture des commerces : les clients au rendez-vous

"Je suis très contente", "c'est un grand plaisir de ressortir, de pouvoir revivre"... Sentiment de délivrance un peut partout en France ce samedi. Juste après 10 heures dans les rues de Villefranche-sur-Saône, il s'est produit un événement : on a vu ressurgir le paquet cadeau. "Il y a du monde, les gens sont contents de revenir, contents de faire leurs achats, c'est vraiment chouette !", se réjouit Mathilde Démaret-Martin. À Nantes aussi cet après-midi, dans la foule, on a vu refleurir les paquets et les clients poussés comme de l'herbe sur le pavé. "Il fait beau, donc on peut rester dehors à attendre". Un grand soulagement pour Dominique Petit, contente de "revoir la rue et la boutique animée". Dans le centre de Lille, les commerçants s'étaient préparés pour respecter les règles. "Je peux mettre cinq personnes en même temps dans la boutique. C'est pas beaucoup, mais ça permet de prendre soin de nos clients". À Collégien en Seine-et-Marne, on a planché sur un problème digne du brevet. À raison de 8 m2 minimum par personne, combien de temps faudra-t-il pour remplir un magasin de 11 100 m2, sachant qu'il y a une entrée toutes les deux minutes ? "On a un système de comptage, on a droit à 137 personnes dans notre magasin, donc, nous avons un système de tablette qui nous dit en temps réel le nombre de clients présents en magasin sur la capacité totale", explique Marie Faubec, du magasin "Cultura". À Paris, les vitrines des grands magasins ont pu à nouveau briller dans les yeux et la clientèle de la première heure a fait son entrée comme à la parade sous les applaudissements du personnel.