Réouverture des commerces : quand et à quelles conditions ?

Tout est déjà prêt dans les boutiques pour la réouverture. Dans un magasin de jouets parisien par exemple, du gel et des masques sont disponibles à côté des peluches pour accueillir les clients en toute sécurité. Selon l'un des employés, la distanciation physique peut être facilement gérée dans leur magasin à l'inverse des supermarchés. Toutefois, il faudra encore patienter au minimum quinze jours avant la reprise des activités. Si la distanciation physique est respectée dans les rayons, c'est une autre histoire une fois en caisse. Le mètre de distance semble être oublié lors des passages devant les caissières. Ce constat agace justement les petits commerçants qui sont obligés pour l'heure de faire du "click and collect". En effet, il n'est pas toujours facile au moment de prendre la commande. Alors, ces professionnels se disent prêts à prendre des mesures drastiques pour pouvoir rouvrir au plus vite. Ainsi, les réunions se succèdent en coulisses pour obtenir le droit d'ouvrir les commerces le vendredi 27 novembre 2020. Une date qui est loin d'avoir été choisie au hasard. En effet, le "Black Friday" se déroulera ce jour-là. Les commerçants espèrent donc profiter de cette journée de promotions commerciales au même titre que les plateformes Internet.