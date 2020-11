Réouverture des commerces : ultimes préparatifs avant le grand jour

Vus de l'extérieur, les grands magasins paraissent bien désertés à un mois de Noël, mais à l'intérieur, tout le monde s'affaire. Pour le Printemps Haussmann, une grande enseigne parisienne de 45 000 mètres carrés aux larges allés, une fléchage au sol et un protocole d'accueil des clients a pu être mis en place relativement facilement. Dans la petite boutique de cadeau de l'Atelier Caméléon de Saint-Germain-en-Laye, gérer le sens des déplacements est un peu plus complexe. Pour la boutique de fleur Au Nom De La Rose, sa problématique est de gérer l'attente, car les clients prennent le temps de choisir. Jo Laurent, la propriétaire du magasin de modes Ludivine quant à elle, a organisé un petit comptoir à l'extérieur. La mesure la plus contraignante pour tous est la limite d'accueil. Un client pour huit mètres carrés. Pour y faire face, la grande chaîne de grande distribution Lidl a misé sur la technologie. Elle a mis en place une borne de comptage électronique qui gère les entrées et les sorties. Dès que la limite est atteinte, les portes se bloquent et le client doit attendre qu'un client libère le magasin pour pouvoir débloquer la porte. Pour les petites comme les grandes enseignes, la période des fêtes est plus que cruciale pour sauver une année chaotique.