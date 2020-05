Réouverture des déchetteries : des files d'attente interminables pour vider ses déchets

Depuis la réouverture des déchetteries en Alsace, c'est le chassé-croisé permanent des jardiniers. Des particuliers sont venus se débarrasser de leurs déchets verts accumulés durant le confinement. Vieux meubles, cartons, branches et pelouses coupées, il était temps de les évacuer. A noter que la réouverture était nécessaire pour éviter l'accumulation des dépôts sauvages.